Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Також протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Авіація Сил оборони України упродовж минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.