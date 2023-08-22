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Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 475272 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Також протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Авіація Сил оборони України упродовж минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

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