Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Также за прошедшие сутки состоялось около 30 боевых столкновений.

Напомним

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.