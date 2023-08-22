Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Также за прошедшие сутки состоялось около 30 боевых столкновений.
Напомним
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.