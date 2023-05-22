Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам и их военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
Нашими защитниками в течение суток был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника, отметили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек, 3785 танков и сотен единиц военной техники.