Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам и их военной технике

Детали

Нашими защитниками в течение суток был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника, отметили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек, 3785 танков и сотен единиц военной техники.