Ще плюс 720: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 880 осіб, 3785 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 203880 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3785 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9) од,
  • артилерійських систем – 3278 (+20) од,
  • РСЗВ – 565 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+1) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 427 (+2).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян.

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