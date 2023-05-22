Еще плюс 720: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

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13 марта, 19:26 • 46394 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104056 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107494 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101548 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94609 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110177 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек, 3785 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 203880 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3785 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7407 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 3278 (+20) ед,
  • РСЗО – 565 (+1) ед,
  • средства ПВО - 327 (+0) ед,
  • самолетов – 309 (+1) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8),
  • крылатые ракеты - 1011 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14) ед,
  • специальная техника - 427 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.

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