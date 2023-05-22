Еще плюс 720: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек, 3785 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 203880 (+720) человек ликвидировано,
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- танков - 3785 (+2) ед,
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- боевых бронированных машин - 7407 (+9) ед,
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- артиллерийских систем – 3278 (+20) ед,
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- РСЗО – 565 (+1) ед,
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- средства ПВО - 327 (+0) ед,
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- самолетов – 309 (+1) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8),
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- крылатые ракеты - 1011 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14) ед,
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- специальная техника - 427 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.