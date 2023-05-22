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Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по окупантам та їх військовій техніці

Київ • УНН

 • 547222 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

Нашими захисниками протягом доби було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію противника, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 880 осіб, 3785 танків та сотень одиниць військової техніки.

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