Авиация ВСУ за сутки нанесла 18 ударов по оккупантам - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, украинскими защитниками был уничтожен 1 вражеский разведывательный БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 210 350 человек, 3848 танков и сотен единиц военной техники.