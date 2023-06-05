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Авиация ВСУ за сутки нанесла 18 ударов по оккупантам - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 18 ударов по оккупантам - Генштаб

Детали

По данным Генштаба, украинскими защитниками был уничтожен 1 вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 210 350 человек, 3848 танков и сотен единиц военной техники.

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