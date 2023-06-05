Авіація ЗСУ за добу завдала 18 ударів по окупантам - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, українськими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 210 350 осіб, 3848 танків та сотень одиниць військової техніки.