Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по оккупантам и их военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.
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"Авиация Сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 3 - по зенитно-ракетным комплексам", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Генштаба, за эти сутки были уничтожены 4 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.
Напомним
Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 204 360 человек, 3789 танков и сотен единиц военной техники.