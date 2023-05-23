Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по окупантам та їх військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 3 - по зенітно-ракетних комплексах", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, протягом цієї доби було знищено 4 ворожих ударних БпЛА типу “Shahed”.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 204 360 осіб, 3789 танків та сотень одиниць військової техніки.