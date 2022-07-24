Авиация Воздушных Сил нанесла до десяти групповых авиаударов по вражеским войскам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В течение суток ударная авиация Воздушных Сил нанесла до десяти групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны, передает УНН.
Детали
Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.
Противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все четыре крылатые ракеты типа «Калибр», выпущенные в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря.
Ранее сообщалось о сбитии трех ракет зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Запад».
По уточненной информации, четвертая ракета тоже уничтожена противовоздушной обороной воздушного командования «Юг».
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