В Хмельницькій ОВА розповіли деталі ранкового обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив деталі обстрілу області ранком 24 липня, передає УНН.
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"Над територією Хмельницької області вранці близько 9 години сили ППО збили три ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано.
Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Гамалій зазначив, що жерв немає.
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