В Хмельницькій ОВА розповіли деталі ранкового обстрілу

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"Над територією Хмельницької області вранці близько 9 години сили ППО збили три ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано.

Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району", - йдеться в повідомленні.

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Гамалій зазначив, що жерв немає.

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