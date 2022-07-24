В Хмельницкой ОВА рассказали детали утреннего обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил детали обстрела области утром 24 июля, передает УНН.
Цитата
"Над территорией Хмельницкой области утром около 9 часов силы ПВО сбили три ракеты. Обломки упали в поле Каменец-Подольского района. Возгорание полей ликвидировано.
Также произошло падение ракеты в лесном массиве, как следствие произошел взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района", - говорится в сообщении.
Детали
Гамалий отметил, что жертв нет.
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