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На Хмельниччині ППО збила три ворожі ракети

На Хмельниччині ППО збила три ворожі ракети

Київ • УНН

 • 240243 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. На Хмельниччині сили ППО збили три ракети типу "Калібр", які російські окупанти запустили з акваторії Чорного моря. Про це у Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує УНН.

Цитата

"Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід'', – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні вранці на Хмельниччині пролунали вибухи – спрацювали системи ППО.

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