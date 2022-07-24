На Хмельниччині ППО збила три ворожі ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Хмельниччині сили ППО збили три ракети типу "Калібр", які російські окупанти запустили з акваторії Чорного моря. Про це у Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує УНН.
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"Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід'', – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні вранці на Хмельниччині пролунали вибухи – спрацювали системи ППО.