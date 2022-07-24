В Хмельницкой области ПВО сбила три вражеские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Хмельницкой области силы ПВО сбили три ракеты типа "Калибр", которые российские оккупанты запустили из акватории Черного моря. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
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"Около 9:00, 24 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области с акватории Черного моря. Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад", – говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня утром в Хмельницкой области раздались взрывы – сработали системы ПВО.