Авіація Повітряних Сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Протягом доби ударна авіація Повітряних Сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни, передає УНН.
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Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.
Протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі чотири крилаті ракети типу «Калібр», випущені у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря.
Раніше повідомлялося про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Захід».
За уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено протиповітряною обороною повітряного командування «Південь».
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