Авиакатастрофа в Броварах: в вертолете было 6 человек из опергруппы МВД и три члена экипажа

Детали

По данным ГСЧС, "18 января в 8:20 в городе Бровары Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 были повреждения здания ДОУ с последующим возгоранием, остекления в четырнадцатиэтажном жилом доме и 3 легковых автомобилей".

Как сообщается, в 9:06 пожар в здании локализован на площади 500 кв. м, а в 9:28 - ликвидирован.

"На борту находилось 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС. В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 11 часов погибли 15 человек, из них 3 ребенка. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС, как указано, привлечено 127 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.