Авіакатастрофа в Броварах: у вертольоті було 6 людей з опергрупи МВС і три члени екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На борту вертольота ДСНС, що впав у Броварах, було 6 осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члени екіпажу ДСНС. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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За даними ДСНС, "18 січня о 8:20 у місті Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів".
Як повідомляється, о 9:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 кв. м, а о 9:28 - ліквідовано.
"На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС. Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - повідомили у ДСНС.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС, як вказано, залучено 127 осіб та 30 одиниць техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.