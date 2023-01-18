Авиакатастрофа в Броварах: руководство МВД летело в Харьковскую область - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Руководство Министерства внутренних дел, которое сегодня погибло в Броварах в результате падения вертолета, должно было лететь с рабочим визитом в Харьковскую область. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает УНН.
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“Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен был… увидеть не только руководителей, нет, - Друзей, которых Уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого бы хотели”, – написал Тимошко на своем Facebook.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство относительно падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД. Рассматривается несколько версий, в частности: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
Вертолет упал утром 18 января рядом с детским садом в Броварах. На борту находилось 9 человек – все они погибли.
По состоянию на текущий час известно о 16 погибших и 30 госпитализированных, среди которых 12 детей.