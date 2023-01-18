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Авіакатастрофа в Броварах: керівництво МВС летіло на Харківщину - поліція

Київ • УНН

 • 828577 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке сьогодні загинуло у Броварах внаслідок падіння гвинтокрила, мало летіти з робочим візитом на Харківщину. Про це повідомив у Facebook начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, передає УНН.

Авіакатастрофа в Броварах: керівництво МВС летіло на Харківщину - поліція

Цитата

“Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - Друзів, яких Поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровима втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли”, – написав Тимошко на своєму Facebook.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах, де загинуло керівництво МВС. Розглядається декілька версій, зокрема: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Гелікоптер впав зранку 18 січня поруч з дитячим садочком у Броварах. На борту перебувало 9 людей – усі вони загинули.

Станом на поточну годину відомо про 16 загиблих та 30 госпіталізованих, серед яких 12 – діти.

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