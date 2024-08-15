Авиакатастрофа в Бразилии: "черный ящик" показал, что самолет разбился через минуту после того, как пилоты почувствовали неисправность

Следователи по делу авиакатастрофы, в которой погибли все 62 человека на борту на прошлой неделе в Бразилии, получили полную расшифровку "черного ящика", но его содержание сразу не объясняет причину аварии, со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Расшифровка с бортового речевого самописца показывает, что пилот и второй пилот заметили резкую потерю высоты примерно за одну минуту до аварии, сообщил местный телеканал TV Globo в своем главном выпуске новостей Jornal Nacional в среду вечером, ссылаясь на неназванных людей, работающих над расследованием.

TV Globo не опубликовал ни аудио, ни расшифровку.

По данным TV Globo, расшифровка охватывает около двух часов аудиозаписи, включая вопросы второго пилота пилоту о том, что происходит, и сообщение о том, что самолет нуждается в "большей мощности", чтобы стабилизироваться.

Самолет, турбовинтовой ATR-72 местной авиакомпании Voepass, направлялся в Сан-Паулу из Каскавела в южном штате Парана и потерпел крушение около 13:30 (16:30 по Гринвичу) в городе Виньедо, примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.

В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту, но никто на земле не пострадал.

Пилоты не сообщали о чрезвычайной ситуации или неблагоприятных погодных условиях, заявили в пятницу бразильские военно-воздушные силы.

TV Globo сообщил, что, по словам людей, расследующих аварию, анализ одного только аудио не позволит пока определить причину катастрофы.

Телеканал также заявил, что власти не обнаружили никаких характерных звуков, таких как звуки пожара, отказа электрооборудования или поломки двигателя, хотя, как сообщается, звук было трудно прослушать.

TV Globo заявил, что потенциальная проблема с обледенением крыла самолета не была ни отвергнута, ни подтверждена властями.

Видеозаписи аварии, проанализированные авиационными экспертами, заставили некоторых предположить, что на самолете образовался лед.

Бразильский центр расследования авиационных происшествий Cenipa не смог немедленно ответить на запрос Reuters о комментариях по поводу репортажа TV Globo за пределами обычных рабочих часов.

В Бразилии разбился пассажирский самолет: на борту находились 62 человека