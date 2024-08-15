Авиакатастрофа в Бразилии: "черный ящик" показал, что самолет разбился через минуту после того, как пилоты почувствовали неисправность

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  84263 просмотра
Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

  •  69195 просмотра
Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  101395 просмотра
В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

  •  73068 просмотра
Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

  •  60738 просмотра
публикации
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  143245 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  191913 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  225328 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  210572 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  231312 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  17828 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  40629 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  40224 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

  •  105710 просмотра
Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

  •  112167 просмотра
Актуальное
Авиакатастрофа в Бразилии: "черный ящик" показал, что самолет разбился через минуту после того, как пилоты почувствовали неисправность

Авиакатастрофа в Бразилии: "черный ящик" показал, что самолет разбился через минуту после того, как пилоты почувствовали неисправность

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 06:15  •  864 просмотра

Read in English

Investigators have received a full transcript of the "black box" of the plane that crashed in Brazil last week. The audio recording does not provide a clear explanation for the cause of the accident, in which 62 people were killed.

Следователи по делу авиакатастрофы, в которой погибли все 62 человека на борту на прошлой неделе в Бразилии, получили полную расшифровку "черного ящика", но его содержание сразу не объясняет причину аварии, со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Расшифровка с бортового речевого самописца показывает, что пилот и второй пилот заметили резкую потерю высоты примерно за одну минуту до аварии, сообщил местный телеканал TV Globo в своем главном выпуске новостей Jornal Nacional в среду вечером, ссылаясь на неназванных людей, работающих над расследованием.

TV Globo не опубликовал ни аудио, ни расшифровку.

По данным TV Globo, расшифровка охватывает около двух часов аудиозаписи, включая вопросы второго пилота пилоту о том, что происходит, и сообщение о том, что самолет нуждается в "большей мощности", чтобы стабилизироваться.

Самолет, турбовинтовой ATR-72 местной авиакомпании Voepass, направлялся в Сан-Паулу из Каскавела в южном штате Парана и потерпел крушение около 13:30 (16:30 по Гринвичу) в городе Виньедо, примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.

В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту, но никто на земле не пострадал.

Пилоты не сообщали о чрезвычайной ситуации или неблагоприятных погодных условиях, заявили в пятницу бразильские военно-воздушные силы.

TV Globo сообщил, что, по словам людей, расследующих аварию, анализ одного только аудио не позволит пока определить причину катастрофы.

Телеканал также заявил, что власти не обнаружили никаких характерных звуков, таких как звуки пожара, отказа электрооборудования или поломки двигателя, хотя, как сообщается, звук было трудно прослушать.

TV Globo заявил, что потенциальная проблема с обледенением крыла самолета не была ни отвергнута, ни подтверждена властями.

Видеозаписи аварии, проанализированные авиационными экспертами, заставили некоторых предположить, что на самолете образовался лед.

Бразильский центр расследования авиационных происшествий Cenipa не смог немедленно ответить на запрос Reuters о комментариях по поводу репортажа TV Globo за пределами обычных рабочих часов.

В Бразилии разбился пассажирский самолет: на борту находились 62 человека9 августа 2024, 17:49 • 27919 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
reutersReuters
braziliyaБразилия
Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  106643 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
  •  107398 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
  •  143245 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
  •  101452 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
  •  77321 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  62360 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  53306 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
14 августа 2024, 06:17  •  46418 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
13 августа 2024, 12:34  •  109798 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
13 августа 2024, 12:00  •  105975 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Популярные

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

  •  60738 просмотра
В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

  •  73068 просмотра
Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  101395 просмотра
Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

  •  69195 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  84263 просмотра

Публикации

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  143245 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  191913 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  225328 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  210572 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  231312 просмотра

Война

В Херсонской области ночью были уничтожены 8 "шахидов", в результате атак рф есть погибший и 13 раненых

В Херсонской области ночью были уничтожены 8 "шахидов", в результате атак рф есть погибший и 13 раненых

  •  403 просмотра
За добу на Покровському напрямку відбулося 58 боїв - Генштаб

За добу на Покровському напрямку відбулося 58 боїв - Генштаб

  •  9669 просмотра
Противник атаковал Киевскую область ударными дронами: без попаданий, обломки упали за пределами населенных пунктов

Противник атаковал Киевскую область ударными дронами: без попаданий, обломки упали за пределами населенных пунктов

  •  12469 просмотра
В Черкасской области сбито 5 вражеских дронов, повреждено предприятие

В Черкасской области сбито 5 вражеских дронов, повреждено предприятие

  •  12776 просмотра
В Полтавской области объявляли тревогу 9 раз за сутки: попаданий в гражданскую инфраструктуру не зафиксировано

В Полтавской области объявляли тревогу 9 раз за сутки: попаданий в гражданскую инфраструктуру не зафиксировано

  •  13149 просмотра

политика

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  101391 просмотра
рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

  •  100347 просмотра
российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

  •  105337 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

  •  104483 просмотра
В сентябре состоится заседание военного комитета НАТО: обсудят программы по поддержке Украины

В сентябре состоится заседание военного комитета НАТО: обсудят программы по поддержке Украины

  •  102977 просмотра

Война

В Херсонской области ночью были уничтожены 8 "шахидов", в результате атак рф есть погибший и 13 раненых

В Херсонской области ночью были уничтожены 8 "шахидов", в результате атак рф есть погибший и 13 раненых

  •  403 просмотра
За добу на Покровському напрямку відбулося 58 боїв - Генштаб

За добу на Покровському напрямку відбулося 58 боїв - Генштаб

  •  9669 просмотра
Противник атаковал Киевскую область ударными дронами: без попаданий, обломки упали за пределами населенных пунктов

Противник атаковал Киевскую область ударными дронами: без попаданий, обломки упали за пределами населенных пунктов

  •  12469 просмотра
В Черкасской области сбито 5 вражеских дронов, повреждено предприятие

В Черкасской области сбито 5 вражеских дронов, повреждено предприятие

  •  12776 просмотра
В Полтавской области объявляли тревогу 9 раз за сутки: попаданий в гражданскую инфраструктуру не зафиксировано

В Полтавской области объявляли тревогу 9 раз за сутки: попаданий в гражданскую инфраструктуру не зафиксировано

  •  13149 просмотра

политика

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  101391 просмотра
рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

  •  100347 просмотра
российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

  •  105337 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

  •  104483 просмотра
В сентябре состоится заседание военного комитета НАТО: обсудят программы по поддержке Украины

В сентябре состоится заседание военного комитета НАТО: обсудят программы по поддержке Украины

  •  102977 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  68092 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  148769 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  149989 просмотра

Экономика

Курс валют на 15 августа: доллар несколько ослабил рост

Курс валют на 15 августа: доллар несколько ослабил рост

  •  46 просмотра
На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

  •  27087 просмотра
Несмотря на атаку рф на энергообъекты: завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Несмотря на атаку рф на энергообъекты: завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

  •  33589 просмотра
Продажа "Харьковоблэнерго" трансформаторов по завышенным ценам: задержаны два соорганизатора преступной схемы

Продажа "Харьковоблэнерго" трансформаторов по завышенным ценам: задержаны два соорганизатора преступной схемы

  •  32262 просмотра
Бизнес в этом году взял 55 млрд грн дешевых кредитов по программе "5-7-9": на что больше всего

Бизнес в этом году взял 55 млрд грн дешевых кредитов по программе "5-7-9": на что больше всего

  •  34028 просмотра

Киев

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  9671 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  84246 просмотра
В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

  •  31091 просмотра
В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала - соцсети

В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала - соцсети

  •  33201 просмотра
В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

  •  30936 просмотра