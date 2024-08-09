В Бразилии разбился пассажирский самолет: на борту находились 62 человека

Самолет с 62 людьми на борту разбился в Виньедо, Бразилия, в пятницу. Об этом сообщает местный телеканал GloboNews, передает УНН.

Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass Linhas Areas направлялся из Каскавела, штат Парана, в Гуарульюс, Сан-Паулу, сообщает сайт G1 со ссылкой на Voepass.

Государственная пожарная служба Сан-Паулу подтвердила в социальных сетях, что самолет разбился в Виньедо, и что она направила семь экипажей в регион аварии.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показало, как самолет упал в скопление деревьев, после чего появился большой столб черного дыма.