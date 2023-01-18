Авиакатастрофа в Броварах: детский сад, на который упал вертолет, не пригоден для работы

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"Детский сад не пригоден в дальнейшем к работе. Там нужно проводить обследование, чтобы вообще понять, сможем ли мы восстановить его с помощью капитального ремонта, или необходимо будет провести другие мероприятия.

Дети будут переведены в соседние учебные заведения, детские сады. Сейчас есть такая возможность, группы переполнены не будут", - сообщил председатель ОВА.

Детали

Он добавил, что ожидается, что детские группы в городе будут заполнены на 70%. Глава ОВА также отметил, что коллектив детсада пока будет работать удаленно и продолжит получать заработную плату.

"Впоследствии будем решать каким образом будут распределяться воспитатели, возможно ли переходить в другие детские сады. Это уже в рабочем порядке будет решаться", - отметил Кулеба.

Ранее

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы на месте катастрофы завершили. Всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей.

В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура.