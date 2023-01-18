Авіакатастрофа у Броварах: дитячий садок, на який впав гвинтокрил, не придатний для роботи

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"Дитячий садочок не придатний надалі до роботи. Там потрібно проводити обстеження, щоб взагалі зрозуміти, чи зможемо ми відновити його за допомогою капітального ремонту, чи необхідно буде провести інші заходи.

Діти будуть переведені в сусідні навчальні заклади, дитячі садочки. Наразі є така можливість, групи переповнені не будуть", - повідомив голова ОВА.

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Він додав, що очікується, що дитячі групи в місті будуть заповнені на 70%. Голова ОВА також зазначив, що колектив дитсадка поки працюватиме віддалено та продовжить отримувати заробітну плату.

"Згодом будемо вирішувати яким чином будуть розподілятися вихователі, чи можливо переходити до інших дитячих садочків. Це вже в робочому порядку буде вирішуватися", - зазначив Кулеба.

Раніше

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи на місці катастрофи завершили. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби.