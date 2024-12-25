Авиакатастрофа самолета в Казахстане: предварительно, 25 пассажиров выжили
Киев • УНН
В аэропорту Актау потерпел крушение самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный. Из 67 пассажиров на борту 25 человек выжили, 19 из них уже госпитализированы.
Предварительно, 25 пассажиров выжили в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. 19 человек уже госпитализировали, 6 - на пути в больницу.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Baza.
В авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане предварительно, 25 пассажиров выжили.
Предварительно, 25 пассажиров выжили в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. 19 человек уже госпитализировали, 6 - на пути в больницу.
Baza опубликовала видео спасения пассажиров упавшего в Казахстане самолета- первые минуты после падения "Эмбрайера" "Азербайджанских авиалиний".
На борту находились граждане Казахстана. Кроме того, в самолете были граждане Азербайджана (их большинство), России, Таджикистана и Кыргызстана. Всего в списке 67 человек.
Дополнение
В аэропорту Актау (Казахстан) упал самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.
Ранее сообщалось, что предварительно, в разбившемся самолете было около 15 россиян.