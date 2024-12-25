В аэропорту Актау упал самолет: появились видео
Киев • УНН
В аэропорту Актау (Казахстан) упал самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный. Пользователи Flightradar24 зафиксировали необычное изменение траектории полета перед исчезновением с радаров.
В аэропорту Актау (Казахстан) упал самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.
Об этом пишет ORDA, передает УНН.
Детали
О необычном курсе судна сообщили пользователи сервиса Flightradar24, которые зафиксировали изменение траектории полета. Один из них предположил, что самолет упал вблизи Актау.
Вскоре стало известно, что борт исчез с радаров.
ORDA отмечает, что источники в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подтвердили информацию о падении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Официального комментария от ведомства пока не поступало.
Подробности трагедии выясняются.
Напомним,
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