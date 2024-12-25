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В аэропорту Актау упал самолет: появились видео

В аэропорту Актау упал самолет: появились видео

Киев  •  УНН

 • 5320 просмотра

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В аэропорту Актау (Казахстан) упал самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный. Пользователи Flightradar24 зафиксировали необычное изменение траектории полета перед исчезновением с радаров.

В аэропорту Актау (Казахстан) упал самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.

Об этом пишет ORDA, передает УНН.

Детали

О необычном курсе судна сообщили пользователи сервиса Flightradar24, которые зафиксировали изменение траектории полета. Один из них предположил, что самолет упал вблизи Актау.

Вскоре стало известно, что борт исчез с радаров.

ORDA отмечает, что источники в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подтвердили информацию о падении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Официального комментария от ведомства пока не поступало.

Подробности трагедии выясняются.

Напомним,

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