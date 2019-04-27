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Авария на шахте в ОРДЛО: шансов найти живых почти нет

Авария на шахте в ОРДЛО: шансов найти живых почти нет

Киев  •  УНН

 • 8657 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Специалисты заявляют, что шансов найти кого-то из пострадавших горняков живым почти нет. Об этом на своей странице в Faccebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

"На шахте "Схид-карбон", на которой произошла авария 25 апреля, из-под завалов достали уже 14 тел горняков. В ОРДЛО не просили помощи у горноспасательной службы, которая находится в Лисичанске, которая находится на подконтрольной территории Украины", - заявил председатель профсоюза.

Зато обратились к российским спасателей из Ростовской области, в более двухста километрах.
Российские спасатели действуют профессионально.

"Стоит отметить, что в результате замалчивания этих событий в первые 12 часов от начала аварии, лицами, представляющими ОРДЛО, лишили возможности спасателей кого спасти. Поиски продолжаются ...", - подытожил Волынец.

Сегодня УНН уже сообщал, что на шахте в ОРДЛО найдено тело 14-го горняка.

Напомним, по словам представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, что спасателей с РФ пришлось ждать сутки.

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