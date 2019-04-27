Авария на шахте в ОРДЛО: шансов найти живых почти нет

"На шахте "Схид-карбон", на которой произошла авария 25 апреля, из-под завалов достали уже 14 тел горняков. В ОРДЛО не просили помощи у горноспасательной службы, которая находится в Лисичанске, которая находится на подконтрольной территории Украины", - заявил председатель профсоюза.



Зато обратились к российским спасателей из Ростовской области, в более двухста километрах.

Российские спасатели действуют профессионально.



"Стоит отметить, что в результате замалчивания этих событий в первые 12 часов от начала аварии, лицами, представляющими ОРДЛО, лишили возможности спасателей кого спасти. Поиски продолжаются ...", - подытожил Волынец.



Сегодня УНН уже сообщал, что на шахте в ОРДЛО найдено тело 14-го горняка.



Напомним, по словам представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, что спасателей с РФ пришлось ждать сутки.