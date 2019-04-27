Обвал на шахті в ОРДЛО: знайдено тіло 14-го гірника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Щойно стало відомо, що на шахті "Схід-карбон", де продовжують рятувальні роботи, знайдено мертвим ще одного гірника. Про це на власній сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає УНН.
"Станом на ранок піднято з шахти на поверхню тіла 13 гірників. Тільки що мені повідомили, що виявили тіло 14-го гірника, але ще не підняли. Рятувальні роботи тривають", - зазначив Павло Лисянський.
Під завалами знаходяться ще троє шахтарів.
Нагадаємо, що позавчора, через вибух метану, який призвів до обвалення породи на шахті “Схід-карбон” в Лутугинському районі окупованої Росією частини Донбасу за попередніми даними, пропали безвісти 17 осіб.
Додамо, що станом на ранок 27 квітня було відомо про 13 загиблих.