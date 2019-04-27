Аварія на шахті в ОРДЛО: шансів знайти живих майже немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Спеціалісти заявляють, що шансів знайти когось із постраждалих гірників живим майже немає. Про це на власній сторінці в Faccebook заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"На шахті "Схід-карбон", на якій сталася аварія 25 квітня, з-під завалів дістали уже 14 тіл гірників. В ОРДЛО не просили допомоги у гірничорятувальної служби, яка перебуває в Лисичанську, яка перебуває на підконтрольній території України", - заявив голова профспілки.
Натомість звернулися до російських рятувальників з Ростовської області, що за понад двісті кілометрів.
Російські рятувальники діють професійно.
"Варто відмітити, що в результаті замовчування цих подій в перші 12 годин від початку аварії, особами, які представляють ОРДЛО, лишили можливості рятівників когось врятувати. Пошуки продовжуються...", - підсумував Волинець.
Сьогодні УНН уже повідомляв, що на шахті в ОРДЛО знайдено тіло 14-го гірника.
Нагадаємо, за словами представника омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, що на рятувальників з РФ довелося чекати добу.