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Аварія на шахті в ОРДЛО: шансів знайти живих майже немає

Аварія на шахті в ОРДЛО: шансів знайти живих майже немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Спеціалісти заявляють, що шансів знайти когось із постраждалих гірників живим майже немає. Про це на власній сторінці в Faccebook заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.

"На шахті "Схід-карбон", на якій сталася аварія 25 квітня, з-під завалів дістали уже 14 тіл гірників. В ОРДЛО не просили допомоги у гірничорятувальної служби, яка перебуває в Лисичанську, яка перебуває на підконтрольній території України", - заявив голова профспілки.

Натомість звернулися до російських рятувальників з Ростовської області, що за понад двісті кілометрів.
Російські рятувальники діють професійно.

"Варто відмітити, що в результаті замовчування цих подій в перші 12 годин від початку аварії, особами, які представляють ОРДЛО, лишили можливості рятівників когось врятувати. Пошуки продовжуються...", - підсумував Волинець.

Сьогодні УНН уже повідомляв, що на шахті в ОРДЛО знайдено тіло 14-го гірника.

Нагадаємо, за словами представника омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, що на рятувальників з РФ довелося чекати добу.

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