Аварию на водопроводе во Львовской области ликвидировали

Как сообщили в ведомстве, по прогнозам вода поступит в город примерно в 23-24 часов 10 декабря, однако полностью восстановить водоснабжение удастся не ранее 10:00 11 декабря.

Во “Львовводоканале” отметили, что завтра возможно временное ухудшение качества воды из-за смывания железа со стенок водопроводов.

“У нас полностью опустошены резервуары и опорожнена система городских водопроводов в Лычаковском районе. Это действительно очень сложная ситуация и серьезный вызов для всех ремонтных и эксплуатационных служб. Можем предположить, что завтра будет происходить временное ухудшение качества воды из-за смывания железа со стенок водопроводов. Также не исключены порывы трубопроводов в указанном районе из-за заполнения системы воздухом”, — рассказал директор ЛГКП “Львовводоканал” Валентин Вольский.

Напомним, 9 декабря на магистральном водопроводе “Плугов-Винники” произошел прорыв, в результате чего около 50 тыс. жителей Львова и области остались без воды.