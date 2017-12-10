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Аварию на водопроводе во Львовской области ликвидировали

Аварию на водопроводе во Львовской области ликвидировали

Киев  •  УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Авария на водопроводе “Плугов-Винники” во Львовской области ликвидирована. Сейчас происходит наполнение трубопровода водой. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Как сообщили в ведомстве, по прогнозам вода поступит в город примерно в 23-24 часов 10 декабря, однако полностью восстановить водоснабжение удастся не ранее 10:00 11 декабря.

Во “Львовводоканале” отметили, что завтра возможно временное ухудшение качества воды из-за смывания железа со стенок водопроводов.

“У нас полностью опустошены резервуары и опорожнена система городских водопроводов в Лычаковском районе. Это действительно очень сложная ситуация и серьезный вызов для всех ремонтных и эксплуатационных служб. Можем предположить, что завтра будет происходить временное ухудшение качества воды из-за смывания железа со стенок водопроводов. Также не исключены порывы трубопроводов в указанном районе из-за заполнения системы воздухом”, — рассказал директор ЛГКП “Львовводоканал” Валентин Вольский.

Напомним, 9 декабря на магистральном водопроводе “Плугов-Винники” произошел прорыв, в результате чего около 50 тыс. жителей Львова и области остались без воды.

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