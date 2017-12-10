Аварію на водогоні у Львівській області ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Аварію на водогоні “Плугів-Винники” у Львівській області ліквідовано. Наразі відбувається наповнення трубопроводу водою. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Як повідомили у відомстві, за прогнозами вода надійде до міста приблизно о 23-24 годині 10 грудня, проте повністю відновити водопостачання вдасться не раніше 10:00 11 грудня.
У “Львівводоканалі” зауважили, що завтра можливе тимчасове погіршення якості води через змивання заліза зі стінок водопроводів.
“У нас повністю спустошені резервуари і спорожнена система міських водопроводів у Личаківському районі. Це справді надзвичайно складна ситуація і серйозний виклик для усіх ремонтних та експлуатаційних служб. Можемо передбачити, що завтра відбуватиметься тимчасове погіршення якості води через змивання заліза зі стінок водопроводів. Також не виключені пориви трубопроводів у зазначеному районі через заповнення системи повітрям”, — розповів директор ЛМКП “Львівводоканал” Валентин Вольський.
Нагадаємо, 9 грудня на магістральному водогоні “Плугів-Винники” стався прорив, внаслідок чого близько 50 тис. мешканців Львова і області залишилися без води.