Аварии с ядохимикатами чаще всего происходят во время транспортировки - эколог

"Могу сказать, что до 90-95% всех аварий, связанных с химической промышленностью, случаются именно на этапе транспортировки. К сожалению мы имеем опыт, когда сверхопасные вещества транспортируются одним водителем, без сопровождения людей, которые разбираются в химической безопасности, даже без сопровождения другого водителя, который бы выручил, если бы увидел, что человек или засыпает, или ему плохо", - сказал собеседник.

По его словам, не следует забывать о том, что водитель, который везет такой опасный груз, находится также под действием этого вещества так или иначе.

Эксперт подчеркнул необходимость усиления контроля за транспортировку подобных веществ.

Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось .

Из-за утечки инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.

Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих вещественных с сельхозпредприятий.