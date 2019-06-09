Аварії з отрутохімікатами найчастіше трапляються під час транспортування – еколог

“Можу сказати, що до 90-95% всіх аварій, пов’язаних з хімічною промисловістю, трапляються саме на етапі транспортування. Нажаль ми маємо досвід, коли наднебезпечні речовини транспортуються одним водієм, без супроводу людей, що знаються на хімічній безпеці, навіть без супроводу іншого водія, який би виручив, якби побачив, що людина чи засинає, чи їй зле”, — сказав співрозмовник.

З його слів, не слід забувати про те, що водій, який везе такий небезпечний вантаж, знаходиться також під дією цієї речовини так чи інакше.

Експерт наголосив на необхідності посилення контролю за транспортування подібних речовин.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.