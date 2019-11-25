Авария с участием детского Омбудсмена: стало известно о травмах пострадавших

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16839 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104351 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80231 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104229 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116620 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146733 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147516 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате ДТП с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы пострадал он сам, два его сына и водитель другого автомобиля. В правоохранительных органах УНН сообщили, с какими именно травмами были госпитализированы пострадавшие.

Сам Николай Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Оба сына уполномоченного (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму.

У старшего также ушиб головного мозга, а у младшего - перелом тазовой кости, травмы брюшной полости.

Водитель автомобиля Volkswagen был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Напомним, 24 ноября в Киевской области в результате ДТП госпитализировали детского Омбудсмена Кулебу. Позже в полиции рассказали подробности.

Было открыто уголовное производство.

Позже Кулеба сообщил, что после ДТП находится с сыновьями в больнице.

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