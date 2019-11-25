Авария с участием детского Омбудсмена: стало известно о травмах пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате ДТП с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы пострадал он сам, два его сына и водитель другого автомобиля. В правоохранительных органах УНН сообщили, с какими именно травмами были госпитализированы пострадавшие.
Сам Николай Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Оба сына уполномоченного (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму.
У старшего также ушиб головного мозга, а у младшего - перелом тазовой кости, травмы брюшной полости.
Водитель автомобиля Volkswagen был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
Напомним, 24 ноября в Киевской области в результате ДТП госпитализировали детского Омбудсмена Кулебу. Позже в полиции рассказали подробности.
Было открыто уголовное производство.
Позже Кулеба сообщил, что после ДТП находится с сыновьями в больнице.