Аварія за участю дитячого Омбудсмена: стало відомо про травми потерпілих

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У результаті ДТП за участю Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби постраждав він сам, двоє його синів та водій іншого авто. У правоохоронних органах УНН повідомили, з якими саме травмами були госпіталізовані потерпілі.

Сам Микола Кулеба отримав закриту черепно-мозкову травму, травми черевної порожнини, забій грудної клітини. Обоє синів Уповноважено (2000 та 2009 рр. народження) отримали закриту черепно-мозкову травму.

У старшого також забій головного мозку, а у молодшого – перелом тазової кістки, травми черевної порожнини.

Водій автомобіля Volkswagen був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.

Нагадаємо, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. Згодом у поліції розповіли подробиці.

Було відкрито кримінальне провадження.

Згодом Кулеба повідомив, що після ДТП перебуває із синами в лікарні.

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