Аварія за участю дитячого Омбудсмена: стало відомо про травми потерпілих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У результаті ДТП за участю Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби постраждав він сам, двоє його синів та водій іншого авто. У правоохоронних органах УНН повідомили, з якими саме травмами були госпіталізовані потерпілі.
Сам Микола Кулеба отримав закриту черепно-мозкову травму, травми черевної порожнини, забій грудної клітини. Обоє синів Уповноважено (2000 та 2009 рр. народження) отримали закриту черепно-мозкову травму.
У старшого також забій головного мозку, а у молодшого – перелом тазової кістки, травми черевної порожнини.
Водій автомобіля Volkswagen був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.
Нагадаємо, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. Згодом у поліції розповіли подробиці.
Було відкрито кримінальне провадження.
Згодом Кулеба повідомив, що після ДТП перебуває із синами в лікарні.