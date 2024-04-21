Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести

В результате авиакатастрофы двух вертолетов морских сил самообороны Японии в Тихом океане один человек погиб, семеро пропали без вести, сообщил глава минобороны Японии Минору Кихара. По его словам, причиной инцидента стало столкновение двух машин. Об этом передает агентство Kyodo, пишет УНН.

Детали

Вертолет SH60K (Mitsubishi) исчез с радаров в районе острова Торисима. Примерно через полчаса оттуда перестало выходить на связь еще одно воздушное судно. Позже поисковые системы обнаружили их обломки.

На борту вертолетов было восемь человек. Одного нашли живым, о его состоянии пока не сообщается.

По данным СМИ, прошлой ночью обе машины участвовали в учениях по обнаружению подводных лодок.

Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане