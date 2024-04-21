Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане

Два вертолета Военно-Морских Сил Японии с восемью членами экипажа разбились в Тихом океане к югу от Токио во время ночных учений. Спасатели ищут пропавших, сообщил министр обороны Японии, пишет AP, передает УНН.

Детали

Министр обороны Минору Кихара сообщил журналистам, что два вертолета SH-60K, принадлежавшие Морским силам самообороны и перевозившие по четыре члена экипажа, потеряли связь вечером в субботу вблизи острова Торисима в Тихом океане примерно в 600 километрах к югу от Токио.

Одного из восьми членов экипажа вытащили из воды, но о его состоянии неизвестно. Остальных семерых правоохранители все еще искали.

Причина аварии неизвестна, сказал Кихара, добавив, что власти отдают приоритет спасательной операции.

Развернули восемь военных кораблей и пять самолетов для поиска и спасения пропавшего экипажа. По словам Кихары, они нашли фрагменты, которые, вероятно, происходят от одного из SH-60K.

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По словам Кихары, вертолеты, двухмоторные многофункциональные самолеты, разработанные компанией Сикорского и известные как Seahawk. Они проводили ночные противолодочные тренировки в водах. Один потерял связь в 10:38 вечера по местному времени после отправки экстренного сигнала. Другой самолет потерял связь примерно через 25 минут. Один принадлежал авиабазе в Нагасаки, а другой - базе в префектуре Токусима.

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