В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

Во вторник в швейцарских Альпах разбился вертолет, на борту которого были гид и туристы. Погибли три человека и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в какой-то момент легкий вертолет съехал с посадочной площадки возле вершины Пети Комбен высотой 3668 метров на юго-западе Швейцарии.

В район авиакатастрофы было направлено семь спасательных вертолетов, которые помогли достать из вертолета двух человек и доставить их в ближайшую больницу. Еще один человек, как сообщается, также был спасен. Впрочем трех человек нашли мертвыми.

Полиция не уточнила, кто был жертвами и пострадавшими. Правоохранители начали расследование авиакатастрофы.

Ранее УНН сообщал, что пятерых лыжников, пропавших без вести во время горнолыжного тура в Швейцарии, нашли мертвыми.