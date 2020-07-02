Авария самолета на Буковине: суд применил к пилоту принудительное психиатрическое лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Суд постановил применить к мужчине, которого подозревают в совершении аварии самолета марки "Х-32-912-Бекас", в результате которой пилот и пассажир получили телесные повреждения, предоставление амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.
Сообщается, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы подозреваемый по своему психическому состоянию не может в полной мере осознавать свои действия и требует применения принудительных мер медицинского характера.
"По результатам судебного рассмотрения Заставновским судом Черновицкой области вынесено постановление о применении к пилоту самолета принудительных мер медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке", - проинформировали в прокуратуре.
Напомним, в июле 2019 года в Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего, двое мужчин были госпитализированы в больницу.
Так, мужчина, не имея действующего свидетельства пилота, без соответствующего разрешения Госавиаслужбы Украины и без предоставления диспетчерским органам обслуживания воздушного движения плана полета, разместив пассажира на заднем сиденьи, совершил вылет со взлетно-посадочной площадки на самолете марки "Х-32-912-Бекас".
Как отметили в прокуратуре, во время полета над селом Погореловка Черновицкой области пилот, осуществляя разворот самолета с понижением, неверно применил приемы управления воздушным судном и допустил его столкновения с землей с последующим опрокидыванием. В результате пилот и пассажир и получили тяжелые телесные повреждения.