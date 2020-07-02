Аварія літака на Буковині: суд застосував до пілота примусове психіатричне лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Суд ухвалив застосувати до чоловіка, якого підозрюють у спричиненні аварії літака марки "Х-32-912-Бекас", у результаті якої пілот та пасажир отримали тілесні ушкодження, надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.
Повідомляється, що відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи підозрюваний за своїм психічним станом не може повною мірою усвідомлювати свої дії та потребує застосування примусових заходів медичного характеру.
"За результатами судового розгляду Заставнівським судом Чернівецької області винесено ухвалу про застосування до пілота літака примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку", - проінформували у прокуратурі.
Нагадаємо, у липні 2019 року у Чернівецькій області впав легкомоторний літак, внаслідок чого, двох чоловіків було госпіталізовано до лікарні.
Так, чоловік, не маючи чинного свідоцтва пілота, без відповідного дозволу Державіаслужби України та без надання диспетчерським органам обслуговування повітряного руху плану польоту, розмістивши пасажира на задньому сидінні, здійснив виліт зі злітно-посадкового майданчика літаком марки "Х-32-912-Бекас".
Як зазначили у прокуратурі, під час польоту над селом Погорілівка Чернівецької області пілот, здійснюючи розворот літака зі зниженням, невірно застосував прийоми керування повітряним судном та допустив його зіткнення із землею з подальшим перекиданням. У результаті пілот та пасажир і отримали тяжкі тілесні ушкодження.