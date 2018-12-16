Авария автобуса в Швейцарии: более 40 травмированных и одна погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Швейцарии на автобане близ Цюриха в воскресенье, 16 декабря, произошла авария автобуса, который следовал из Генуи в Дюссельдорф. В результате аварии погибла одна женщина и еще 44 человека получили ранения, сообщили в местной полиции, пишет УНН со ссылкой на DW.
Три человека получили серьезные травмы, один человек находится в критическом состоянии, сообщила пресс-секретарь полиции. По данным издания Tages Anzeiger, пострадавшие были отправлены в семь больниц. Всего в автобусе было 51 человек, детей среди них не было.
Авария произошла около 4.15 утра. Автобус занесло на заснеженной дороге и он врезался в стену, сообщила полиция.
"В момент аварии автострада была покрыта снегом и льдом", - сказала представительница полиции. В связи с аварией движение по трассе полностью перекрыто. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.
Автобус с итальянскими номерными знаками совершал рейс из Генуи в Дюссельдорф и принадлежит фирме-субподрядчику немецкой транспортной компании Flixbus. По данным посольства РФ в Швейцарии, в аварии пострадали десять российских граждан. О пострадавших украинцах не сообщается.