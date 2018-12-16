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Аварія автобуса у Швейцарії: більше 40 травмованих та одна загибла

Київ • УНН

 • 8743 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Швейцарії на автобані поблизу Цюриха у неділю, 16 грудня, сталась аварія автобуса, який прямував з Генуї до Дюссельдорфа. Внаслідок аварії загинула одна жінка і ще 44 людини отримали поранення, повідомили у місцевій поліції, пише УНН з посиланням на DW.

Аварія автобуса у Швейцарії: більше 40 травмованих та одна загибла

Троє людей отримали серйозні травми, одна особа перебуває в критичному стані, повідомила речниця поліції. За даними видання Tages Anzeiger, постраждалі були відправлені у сім лікарень. Загалом в автобусі була 51 людина, дітей серед них не було.

Аварія сталася близько 4.15 ранку. Автобус занесло на засніженій дорозі і він врізався у стіну, повідомила поліція. "У момент аварії автострада була покрита снігом та льодом", - сказала представниця поліції. У зв'язку з аварією рух трасою повністю перекритий. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

Автобус з італійськими номерними знаками здійснював рейс з Генуї до Дюссельдорфа та належить фірмі-субпідряднику німецької транспортної компанії Flixbus. За даними посольства РФ у Швейцарії, в аварії постраждали десять російських громадян. Про постраждалих українців не повідомляється.

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