Аварийно просел асфальт: в Киеве на Лаврской частично ограничили движение
Киев • УНН
В Киеве частично ограничено движение по улице Лаврской. Причиной стала аварийная просадка дорожного покрытия между переулками Запечерным и Новонаводницким.
В столице частично ограничено движение по улице Лаврской из-за аварийной просадки дорожного покрытия, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Из-за аварийной просадки дорожного покрытия на улице Лаврской частично ограничено движение транспорта на участке между переулками Запечерным и Новонаводницким
Аварийно-восстановительная бригада КП ДЭУ Печерского района и гидрослужба "Киевавтодора" уже работают на месте.
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