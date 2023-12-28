Строили укрытие: в прокуратуре рассказали, почему просело здание детсада в Киеве

Установлено, что проседание здания детсада в Шевченковском районе произошло во время ремонта укрытия. Об этом говорится в заявлении Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

Следователи установили, что Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА заключили договоры о закупке работ по разработке проектно-сметной документации и капитального ремонта простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты в дошкольном учебном заведении на суммы 369 тыс. грн. и более 1,2 млн грн.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева начато уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения ремонтных работ по обустройству и строительству укрытия на территории одного из детсадов в Киеве и возможного завладения бюджетными средствами (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 УК Украины). - резюмировали в ведомстве

Отмечается, что должностными лицами Шевченковской РГА и подрядчиком подписаны акты принятия-передачи выполненных работ и проведена полная оплата по договору.

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Однако работы не выполнены, а самому объекту строительства причинены повреждения.

В ведомстве объяснили, что во время выполнения работ на объекте строительства 28.12.2023 произошло проседание фасада здания детсада.

По предварительным данным, причиной деформации стен здания стала выемка грунта под зданием для обустройства сооружения гражданской защиты. Возможной предпосылкой этого могли послужить просчеты при разработке проектно-сметной документации или же уклонение подрядчиками от проекта капитального ремонта во время непосредственного выполнения работ - объяснили в прокуратуре.

Дополнение

Следователи также установили, что подрядчик является победителем еще двух аналогичных процедур публичных закупок, проведенных Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА в 2023 году, оплаты проведены в полном объеме.

В прокуратуре говорят, что это может свидетельствовать о возможной растрате бюджетных средств должностными лицами Шевченковской РГА, завладении средствами подрядчиком и подделке исполнительной строительной документации.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на изъятие оригиналов тендерной документации, и решается вопрос о назначении строительно-технической экспертизы.

Напомним,

В одном из садиков Шевченковского района Киева произошла авария. Выемка грунта под зданием детсада вызвала деформацию стен, что привело к аварии.

Столичные следователи начали уголовные производства по факту проседания здания детского сада.

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