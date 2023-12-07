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В Украине почти 80% образовательных учреждений с укрытием - Шмыгаль

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:54  •  13885 просмотра

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По состоянию на ноябрь почти 80% украинских учебных заведений имеют укрытия, на объекты гражданской обороны в этом году было потрачено 1,5 млрд грн, а на следующий год запланировано 2,5 млрд грн.

По состоянию на ноябрь почти 80% украинских учебных заведений обеспечены укрытием, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в правительстве, сообщает УНН

По данным ОВА, сооружениями гражданской защиты по состоянию на ноябрь этого года обеспечено почти 80% заведений

- написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам,  в этом году было выделено всего 1,5 млрд грн субвенции на укрытие. А в следующем году предусмотрено 2,5 млрд грн.

Как отметил Шмыгаль, прежде всего необходимо обеспечить соответствующие условия для обучения детей в прифронтовых областях, чтобы как можно больше учеников могли учиться очно. 

Также на совещании обсудили организацию безопасной среды в образовательных учреждениях. Речь идет об охране полицией, тревожной сигнализации и наличии металлодетекторов. Премьер напомнил, что в этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений. 

Кроме того, как сообщается, было поручено МОН, Мининфраструктуры, Минфину совместно с ОВА обеспечить реализацию проектов строительства и реконструкции укрытий в учебных заведениях за счет соответствующей субвенции из госбюджета. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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