В Украине почти 80% образовательных учреждений с укрытием - Шмыгаль

По состоянию на ноябрь почти 80% украинских учебных заведений обеспечены укрытием, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в правительстве, сообщает УНН.

По данным ОВА, сооружениями гражданской защиты по состоянию на ноябрь этого года обеспечено почти 80% заведений - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам, в этом году было выделено всего 1,5 млрд грн субвенции на укрытие. А в следующем году предусмотрено 2,5 млрд грн.

Как отметил Шмыгаль, прежде всего необходимо обеспечить соответствующие условия для обучения детей в прифронтовых областях, чтобы как можно больше учеников могли учиться очно.

Также на совещании обсудили организацию безопасной среды в образовательных учреждениях. Речь идет об охране полицией, тревожной сигнализации и наличии металлодетекторов. Премьер напомнил, что в этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений.

Кроме того, как сообщается, было поручено МОН, Мининфраструктуры, Минфину совместно с ОВА обеспечить реализацию проектов строительства и реконструкции укрытий в учебных заведениях за счет соответствующей субвенции из госбюджета.

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