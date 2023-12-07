В Украине почти 80% образовательных учреждений с укрытием - Шмыгаль
Киев • УНН
По состоянию на ноябрь почти 80% украинских учебных заведений имеют укрытия, на объекты гражданской обороны в этом году было потрачено 1,5 млрд грн, а на следующий год запланировано 2,5 млрд грн.
По состоянию на ноябрь почти 80% украинских учебных заведений обеспечены укрытием, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в правительстве, сообщает УНН.
По данным ОВА, сооружениями гражданской защиты по состоянию на ноябрь этого года обеспечено почти 80% заведений
Детали
По его словам, в этом году было выделено всего 1,5 млрд грн субвенции на укрытие. А в следующем году предусмотрено 2,5 млрд грн.
Как отметил Шмыгаль, прежде всего необходимо обеспечить соответствующие условия для обучения детей в прифронтовых областях, чтобы как можно больше учеников могли учиться очно.
Также на совещании обсудили организацию безопасной среды в образовательных учреждениях. Речь идет об охране полицией, тревожной сигнализации и наличии металлодетекторов. Премьер напомнил, что в этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений.
Кроме того, как сообщается, было поручено МОН, Мининфраструктуры, Минфину совместно с ОВА обеспечить реализацию проектов строительства и реконструкции укрытий в учебных заведениях за счет соответствующей субвенции из госбюджета.
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В Украине почти 80% образовательных учреждений с укрытием - Шмыгаль
По состоянию на ноябрь почти 80% украинских учебных заведений имеют укрытия, на объекты гражданской обороны в этом году было потрачено 1,5 млрд грн, а на следующий год запланировано 2,5 млрд грн.
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