Аварійно просів асфальт: у Києві на Лаврській частково обмежили рух
Київ • УНН
У Києві частково обмежено рух вулицею Лаврською. Причиною стала аварійна просадка дорожнього покриття між провулками Запечерним та Новонаводницьким.
У столиці частково обмежено рух вулицею Лаврською через аварійну просадку дорожнього покриття, передає УНН із посиланням на КМДА.
Через аварійну просадку дорожнього покриття на вулиці Лаврській частково обмежено рух транспорту на ділянці між провулками Запечерним і Новонаводницьким
Аварійно-відновлювальна бригада КП ШЕУ Печерського району та гідрослужба "Київавтодору" вже працюють на місці.
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