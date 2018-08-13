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Авантюра на границе: трое украинцев за пазухой переносили миллионные средства

Киев • УНН

 • 13746 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Трое украинцев под одеждой несли в Россию более 3 миллионов рублей. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Авантюра на границе: трое украинцев за пазухой переносили миллионные средства

“Эквивалент выявленных средств составил более 1 млн 305 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 12 августа, пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили большую сумму скрытых денежных средств.

Так, в пункте пропуска “Гоптовка” прибыло трое гражданин Украины. Двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 рождения направлялись пешком в Россию. Во время проверки под одеждой наших соотечественников общая обзорная группа нашла спрятанные 3 миллиона 185 тысяч рублей РФ и 100 долларов США.

Напомним, 2 августа ценную археологическую находку времен Римской империи пытались вывезти в Италию. В конце мая в международном пункте пропуска “Борисполь” пограничники изъяли коллекцию серебряных монет Перу 1831 года. А в июле в РФ пытались вывезти монеты времен детства Тараса Шевченко.

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