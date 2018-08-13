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Авантюра на кордоні: троє українців за пазухою переносили мільйонні кошти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Троє українців під одягом несли до Росії понад 3 мільйони рублів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Авантюра на кордоні: троє українців за пазухою переносили мільйонні кошти

“Еквівалент виявлених коштів склав понад 1 млн 305 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

У неділю, 12 серпня, прикордонники Харківського загону спільно з працівниками ДФС виявили велику суму прихованих грошових коштів.

Так, в пункт пропуску “Гоптівка” прибуло троє громадянин України. Два чоловіки та жінка 1984, 1952 та 1958 років народження прямували пішки до Росії. Під час перевірки під одягом наших співвітчизників спільна оглядова група знайшла приховані 3 мільйона 185 тисяч рублів РФ та 100 доларів США.

Нагадаємо, 2 серпня цінну археологічну знахідку часів Римської імперії намагались вивезти до Італії. Наприкінці травня у міжнародному пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники вилучили колекцію срібних монет Перу 1831 року. А у липні до РФ намагались вивезти монети часів дитинства Тараса Шевченка.

Українські Національні Новини

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