Аваков встретился с представителями Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 трпавня. УНН. Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями Международного Комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
Министр познакомился с новым главой Комитета госпожой Флоранс Жиллетт. Она прибыла для работы в Украине в марте текущего года.
Как сообщили в пресс-службе стороны договорились об углублении сотрудничества между МВД и МККК. Стоит отметить, что основными вопросами сотрудничества остается проведение совместных учений, сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования и соблюдения прав человека.
Арсен Аваков отметил, что все подразделения МВД готовы к дальнейшей реализации совместных проектов. В свою очередь, представители МККК пообещали устроить совместные семинары, а также содействовать работе правоохранительных органов в делах, касающихся временно оккупированной территории.
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