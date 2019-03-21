Червоний Хрест "забув" про українських військовополонених і політв’язнів у РФ – Геращенко

"Хто забув про наших заручників, військовополонених і політв’язнів, так це деякі міжнародні місії, і я вважаю, що наші громадські організації мають об'єднатися у своєму сигналі важливому до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який жодного разу не мав доступу до заручників на окупованих територіях… Ми шануємо їхню нейтральність і неупередженість, аполітичність, але мовчазною політикою не можна виправдовувати зло", - зазначила Геращенко.

За її словами, протягом трьох років українські заручники в РФ не отримали права на телефонний дзвінок, більше ніж півроку родичі заручників не мали можливості передати їм листи – це все, за словами нардепа, міг здійснити Червоний Хрест.

При цьому, вона додала, що саме МКЧХ має добиватися від РФ доступу консулів до тюрем на окупованій території, спілкування з в’язнями в режимі тет-а-тет, а також постійного доступу передач від рідних.

Нагадаємо, сьогодні місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованої частини Донбасу 180 тонн гуманітарної допомоги.